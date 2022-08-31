Шестилетней девочке пробило голову упавшим кирпичом в Иркутске

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В одном из дворов Иркутска на голову шестилетней девочке упал кирпич, в результате чего она получила серьезную травму. В луже крови ребенка обнаружила ее старшая сестра, после на место происшествия приехали ее мать и медики скорой помощи. Врачи борются за жизнь пострадавшей, ей пришлось сделать сложную операцию, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на данные областного ГУ МВД России.

Не буду рассказывать, как я молниеносно оказалась там, услышав ужасающие крики старшей дочери. Как я, обезумев от ужаса, кричала и просила помощи. Как моя девочка молча лежала и смотрела на меня своими черными глазками, а вся ее голова была разбита. Это были самые долгие страшные минуты в моей жизни, — поделилась мать пострадавшей.

Родные девочки не считают, что это был несчастный случай. По словам ее мамы, в тот день двое мальчиков специально поднялись на восьмой этаж, чтобы пугать выходящих из подъезда прохожих, сбрасывая на них камни. В пресс-службе регионального МВД не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию, по данному факту сейчас проводится проверка.

В столичном районе Дегунино ранее двухлетняя девочка выпала из окна 15-го этажа и погибла. Ребенок облокотился на москитную сетку, но та оборвалась. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали девочку, однако спасти ее не удалось — малышка скончалась в больнице.