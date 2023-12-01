Шестиклассница выпала с девятого этажа в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске 12-летняя девочка выпала из окна девятого этажа, пишет Telegram-канал Ural Mash. По его информации, ЧП произошло после того, как мать нашла переписку школьницы с мальчиком.

По данным канала, девочка в диалоге с парнем ругалась матом. Мать увидела переписку и показала отцу. Вечером тот поговорил с дочерью. Спустя пару часов шестиклассница выпала из окна дома на улице Маршала Чуйкова. Школьницу госпитализировали с переломом позвоночника и травмами ног. Сейчас она восстанавливается после операции.

Ранее в Кабардино-Балкарии ученица седьмого класса выпала из окна третьего этажа школы после полученной двойки. По словам учеников, перед этим учитель прилюдно отчитала школьницу за плохо выполненную работу и пригрозила оставить ее на второй год. Девочка выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители начали проверку, выясняются обстоятельства.

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