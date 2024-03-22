Шестиклассница сбежала из дома и очнулась под психотропами в чужой квартире В Петербурге сбежавшая школьница очнулась под психотропами в чужой квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка сбежала из дома и через несколько дней очнулась в чужой квартире, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, шестиклассница сама заявила в службу спасения и попросила о помощи. После госпитализации врачи диагностировали у нее тяжелое отравление психотропными веществами.

Как передает канал, девочка сбежала из дома после ссоры с мамой. Школьница сказала, что останется ночевать у подруги, но потом отключила телефон. Спустя несколько дней она оказалась в незнакомой квартире на проспекте Большевиков. При этом шестиклассница не смогла объяснить, как там оказалась, и не знала владельцев квартиры. Девочку смогли найти по геолокации. В настоящее время она находится в Детской городской больнице. Полиция выясняет подробности случившегося.

Ранее в Москве ученица девятого класса попала в больницу из-за отравления психотропными веществами. Школьницу госпитализировали во время уроков. По словам девочки, она покурила электронную сигарету в туалете и не употребляла никаких запрещенных веществ.

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