Шестерых «боевых шмелей» отправили в СИЗО за драку с белгородцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестерых участников группировки «Боевые шмели», являющихся фигурантами дела об избиении жителей Белгорода, отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Двое обвиняемых являются несовершеннолетними, уточнили в ведомстве. Все шестеро обвиняются по трем статьям уголовного кодекса РФ.

Им вменяются статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти), а также ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). На причастность к совершению преступлений проверяются еще двое 17-летних жителей региона.

В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних. <...> Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании всех шестерых членов «Боевых шмелей»: им от 17 до 19 лет. Свои действия подростки снимали на видео. Позже они их монтировали, накладывали музыку и публиковали в соцсетях.

Telegram-канал Mash писал, что лидером банды является 17-летний Амиль, которого ранее арестовали на два месяца за нападения на случайных людей. По его данным, он родился в Азербайджане, после чего переехал на Украину, а потом оказался в России и получил гражданство. Во время избиений члены банды выкрикивали оскорбления в адрес русских.