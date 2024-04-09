Смертельное ДТП с КамАЗом унесло жизни шести человек В Рязанской области столкнулись легковушка и КамАЗ, шестеро погибли

Фото: t.me/umvd62

Уголовное дело возбудили после серьезного ДТП в Рязанской области, где погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По предварительным данным, несовершеннолетних среди них нет.

Утром 9 апреля в Шиловском районе на 275-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля Mazda. На месте скончались водитель легковушки и пятеро его пассажиров. При этом водитель большегруза выжил, ему оказана медпомощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — сказано в публикации.

Ранее два пассажира погибли после опрокидывания автобуса на трассе Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области, еще 10 человек пострадали. Отмечается, что водитель, управляя автобусом Scania, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

До этого на 689-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области произошло ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля, после чего произошло возгорание грузовых транспортных средств. По предварительным данным, погибли три человека.