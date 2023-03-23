Шестеро подростков угнали машину и устроили смертельные гонки в Башкирии В Башкирии один ребенок погиб и еще пять пострадали в ДТП

Фото: МЧС Башкортостан

Шестеро подростков в Башкирии угнали машину ВАЗ-2110 и попали в аварию с участием автомобиля УАЗ, сообщили в региональном МЧС. В результате ДТП 17-летний водитель погиб, а пять пассажиров пострадали. Они находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

При ДТП в Белорецком районе погиб 1 подросток, еще 5 травмированы, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, после ДТП подростки оказались зажаты в машине, вытащить их смогли только сотрудники экстренных служб.

По словам отца погибшего подростка, сын взял машину без спроса. Кататься с ним отправились три 15-летние девочки и парни 16 и 17 лет.

В Улан-Удэ 16-летний подросток рано утром угнал у родственницы машину и отправился кататься по городу. В итоге он не справился с управлением, устроил тройное ДТП и сбил ребенка, находившегося на автобусной остановке.

В феврале в Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний пьяный подросток угнал «Ладу», чтобы впечатлить 19-летнюю девушку, выехал с ней на встречную полосу и попал под «Газель». Их обоих госпитализировали с различными травмами и переломами.