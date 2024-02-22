Шестеро детей попали в больницу Самары после отравления хлором в бассейне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шестеро детей экстренно доставлены в больницу Самары после похода в бассейн, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка» со ссылкой на собственные источники. По его данным, дети могли надышаться испарениями хлора, содержавшегося в воде. Источники канала утверждают, что состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, еще двоих детей отпустили домой после оказания помощи.

Инцидент произошел в бассейне одной из местных баз отдыха. По словам собеседников канала, шестеро несовершеннолетних в возрасте от четырех до 11 лет почувствовали себя плохо во время плавания, они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Предполагается, что они отравились хлором.

В настоящее время бассейн закрыт, на месте происшествия работают следователи. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Самарской области, в рамках расследования были взяты пробы воды.

В середине ноября 2024 года в Свердловской области утонул ребенок, тренировавшийся в бассейне. Инцидент произошел в городе Полевском на групповом занятии с инструктором. Инструктор заметила мальчика под водой и вытащила его на поверхность. Прибывшие на место медики попытались реанимировать его, однако им не удалось спасти жизнь ребенка.