Десять украинских беспилотников атаковали Курскую область

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Курскую область атаковали десять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, шесть БПЛА удалось сбить, еще четыре подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Сегодня около пяти утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. Внимание, не приближайтесь к обломкам и не трогайте их! Часто БПЛА имеют таймер самоликвидации, обезвредить их могут только саперы, — подчеркнул губернатор.

Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 5 октября украинские беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах, а также повредили электросеть. По словам главы региона, в результате многие жители лишились электричества.

До этого Курская область подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Над областным центром сбили сразу 12 БПЛА, обломки которых упали в черте города и на территории села Зорино. Минобороны России информацию не комментировало.