Московские власти выявили у 131 заболевшего COVID-19 шесть тысяч контактов. Все они находятся в изоляции. Об этом заявила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, такие действия позволили выиграть время и обеспечить перестройку всей инфраструктуры, в том числе медицинской,
NEWS.ru писал, что часть сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы были переведены на удалённый режим работы. Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что на рабочих местах остаются сотрудники, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.
Ранее стало известно, что число пассажиров московского метро уменьшилось втрое, в наземном общественном транспорте — на четверть, в такси и каршеринге — на 10–15%.
Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, выздоровели 91 096, скончались более 11 тысяч. В России коронавирус был диагностирован у 254 человек.
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