https://static.news.ru/photo/3e6d592c-6b5e-11ea-8afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти выявили у 131 заболевшего COVID-19 шесть тысяч контактов. Все они находятся в изоляции. Об этом заявила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, такие действия позволили выиграть время и обеспечить перестройку всей инфраструктуры, в том числе медицинской, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что часть сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы были переведены на удалённый режим работы. Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что на рабочих местах остаются сотрудники, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.

Ранее стало известно, что число пассажиров московского метро уменьшилось втрое, в наземном общественном транспорте — на четверть, в такси и каршеринге — на 10–15%.

Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, выздоровели 91 096, скончались более 11 тысяч. В России коронавирус был диагностирован у 254 человек.