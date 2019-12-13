Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения с угрозами взрыва с утра 13 декабря получили шесть столичных школ и три районных суда.

По состоянию на 09:50 анонимные сообщения поступили в адрес шести школ и трёх судов, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

«Минирование» судов, метро, торговых центров, школ и вузов Москвы и Санкт-Петербурга длится уже более двух недель. Спецслужбы ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.

Как писал NEWS.ru, накануне в экстренные службы Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение, в котором говорилось о заложенных в школах и вузах взрывных устройствах. Спасатели эвакуировали учащихся и преподавателей из здания Университета физкультуры и спорта им. Лесгафта, Горного университета, Российского государственного гидрометеорологического университета, а также школ на улицах Планерной и Ярослава Гашека.

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