Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Поволжье за сутки

https://static.news.ru/photo/7de8e774-824c-11ea-bb58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В регионах Приволжского федерального округа России за минувшие сутки заразились COVID-19 более 490 человек. Шестеро пациентов не смогли справиться с болезнью. Об этом сообщили в оперштабе.

При этом замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в соцсетях сообщил, что от коронавируса в регионе скончался ещё один человек.

1960 года рождения мужчина. Двухсторонняя пневмония и, как следствие, молниеносный отек мозга, легких, — написал он.

Таким образом, в Нижегородской области зафиксированы пять смертельных случаев.

В Мордовии за сутки заразились ещё 60 человек, сообщает официальный Telegram-канал оперштаба. При этом больше всего заболевших — 12 человек — являются студентами из общежития Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарёва. Всего в Мордовии зарегистрировано 258 случаев инфицирования коронавирусом.

В Башкирии — 45 заболевших за сутки. Всего в республике зарегистрированы 297 заразившихся, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Два жителя республики скончались. За сутки были госпитализированы 24 человека с внебольничной пневмонией. Выздоровели 14 человек.

В Оренбургской области коронавирус подтвердился у 44 пациентов, сообщила в прямом эфире в Instagram глава регионального Минздрава Татьяна Савинова. По её словам, в трёх жилых домах закрыты на карантин подъезды в Соль-Илецке, Оренбурге и Сакмаре. Кроме того, с субботы закрыт на карантин город Абдулино. Сейчас в Оренбуржье COVID-19 подтвердился у 274 жителей. Умерли два пациента.

В Республике Марий Эл подтвердилось 43 новых диагноза, сообщает оперштаб республики. Ранее сообщалось о 219 заражённых, из которых 24 человека выздоровели, один умер.

За прошедшие 24 часа в Кировской области заболели ещё 40 человек, согласно данным местного оперштаба. В регионе выявили 182 случая заражения COVID-19, из них 14 человек выздоровели и двое умерли.

В Татарстане 31 новый случай заражения коронавирусом. Пять человек госпитализированы, 26 проходят лечение на дому. Возрастная категория инфицированных — до 90 лет. Двое из заразившихся — дети. Об этом сообщили местные власти.

В Чувашии коронавирус обнаружен у 29 жителей республики, сообщает республиканский Минздрав. Среди них пятеро несовершеннолетних от 2 до 13 лет, возраст других заражённых варьируется от 24 до 81 года.Всего в республике выявлено 193 случая заражения COVID-19, из них выздоровели 9 человек и один умер.

В Прикамье заражённых уже почти 200. За прошедшие сутки выявлено ещё 28 новых случаев, в том числе ребёнок, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона. Большая часть новых пациентов младше 45 лет. Один человек контактировал с заболевшим в Санкт-Петербурге, остальные — с заболевшими в регионе. Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе — 198, из них 30 человек выздоровели, трое умерли.

В Саратовской области 16 новых пациентов с коронавирусом, сообщает местный оперштаб. Всего в регионе подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом. Четыре пожилых человека с COVID-19 умерли от осложнений.

Самарская область заявила о 15 новых случаях COVID-19. Кроме того, 6 человек обследованы на новый коронавирус с диагнозом «внебольничная пневмония», ОРВИ. Всего в области — 79 заражённых. 15 человек выздоровели и выписаны. Под наблюдением медиков остаются 664 человека.

В Ульяновской области 11 заболевших, в Удмуртии — 4 новых случая коронавируса за сутки.

В Пензенской области за сутки новых заболевших нет, заявила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина. Скончались за прошедшие 24 часа трое пациентов. Всего в Пензенской области 140 заболевших. Пять умерли, а ещё пять пациентов справились с болезнью.

Как писал NEWS.ru, ранее заслуженный врач России Елена Малышева опубликовала в своём Instagram видео,на котором показан момент реанимации пациента московского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где проходят лечение заражённые COVID-19.