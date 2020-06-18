Шесть очагов коронавиурса выявили в Тюменской области

https://static.news.ru/photo/1cee3752-b178-11ea-94d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Региональное управление Роспотребнадзора выявило шесть очагов коронавирусной инфекции в Тюменской области, в том числе на крупном аптечном складе и офисе судебных приставов, заявила руководитель управления Галина Шарухо.

По данным чиновницы, санитарное ведомство выявило 855 заболевших и контактировавших с ними людей — все потенциальные носители инфекции помещены под наблюдение или госпитализированные.

У нас сегодня шесть активных очагов: это областная больница № 3 в Тобольске, социальное учреждение «Милосердие», управление федеральной службы судебных приставов, «Уватнефтегаз», областная больница № 19, а также аптечный склад «Фармация», — цитирует Шарухо РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, коронавирус подтвердился у 2,43 тысячи жителей области. Количество заражённых выросло на 51 за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, до середины июня число выявляемых заражённых не падало ниже восьми тысяч в сутки. Количество россиян с подтверждённым COVID-19 достигло 561 тысячу человек — страна держится на третьем месте в мире.