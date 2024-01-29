Шесть коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке Мэр Горловки: шесть коммунальщиков подорвались на минах ВСУ типа «Колокольчик»

Сотрудники коммунальных служб подорвались на минах Вооруженных сил Украины типа «Колокольчик» в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, пострадали шесть человек.

6 горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «колокольчик» по улице Баха, — написал Приходько.

Глава города добавил, что также в результате атаки со стороны Украины пострадала мирная жительница. Как уточнил Приходько, женщина получила ранения при обстреле поселка шахты имени Гагарина.

Ранее в результате обстрела Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском на юге ДНР со стороны ВСУ получил ранения священник. Пострадавшего доставили в одну из больниц на юге республики. В местной администрации сообщили, что монастырь подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских войск.