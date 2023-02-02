Шесть городов России накрыло «черным небом» В Красноярском крае и Хакасии объявили режим «черного неба»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске, Назарове, Минусинске и Ачинске Красноярского края, а также в Абакане и Черногорске Республики Хакасия ввели режим «черного неба» из-за отсутствия ветра и скапливания загрязняющих веществ в воздухе, сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Режим будет действовать до вечера 3 февраля.

С 1 февраля 2023 года до 19:00 (15:00 мск) 3 февраля 2023 года ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия. — NEWS.ru) первой степени опасности, — говорится в сообщениях под каждым из вышеперечисленных городов.

Специалисты отметили, что режим НМУ первой степени был объявлен для того, чтобы местные промышленные предприятия приняли меры по снижению нагрузки на окружающую среду. Они взялись за патрулирование улиц с целью нахождения источников загрязнения воздуха.

17 января стало известно, что на севере Красноярского края в селе Ярцево в Енисейском районе произошел разлив нефтепродуктов. Вылилось около 10–12 тонн дизельного топлива. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.