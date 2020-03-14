https://static.news.ru/photo/034e6914-65e9-11ea-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестерых сотрудников месторождения «Купол», находящегося на Чукотке, доставили в магаданскую больницу с подозрением на коронавирус, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

По её словам, все работники контактировали с местным жителем, у которого подтверждён опасный диагноз.

У них взяли анализы. Результаты будут известны только завтра. Все шестеро чувствуют себя хорошо, — отметила она.

Кузьменко добавила, что заболевший коронавирусом мужчина недавно вернулся из Италии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что два жителя Кемерово находятся в изоляции под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8 после того, как исследования подтвердили наличие у них коронавирусной инфекции.

По последним данным, к 14 марта в России был выявлен 51 случай заболевания COVID-2019, заболевшие жители Кемерово увеличили это число до 53. Шесть человек уже выздоровели, погибших от инфекции в РФ до сих пор не было.