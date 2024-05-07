Шесть человек пытались вломиться в дом бойца СВО и угрожали ему расправой В Рязани шестеро пьяных мужчин угрожали бойцу СВО и его жене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани участник СВО, находящийся на лечении в связи с ранением, сообщил об угрозах бывшего избранника его жены и его пятерых друзей, которые пытались вломиться к нему в дом и повредили имущество, пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV». По данным канала, сейчас задержан один из злоумышленников.

Канал сообщил, что хулиганы, будучи пьяными, вырвали калитку и погнули входную дверь, оскорбляли военного и угрожали ему расправой. При этом, как уточняется, стражи правопорядка прибыли на место происшествия только через два часа. По информации канала, произошедшее после проверки было квалифицировано как мелкое хулиганство.

Также уточняется, что полицейские установили личность одного из нападавших, он пообещал восстановить испорченное имущество. Помимо этого, мужчина заявил, что больше не будет угрожать военному и его семье. О том, понесли ли ответственность остальные участники конфликта , не сообщается.

Ранее Telegram-канал DonMash сообщил о возбуждении уголовного дела по факту избиения бойца СВО и его супруги в Суворовском районе Ростова-на-Дону. Известно, что женщина попала в больницу с переломом ноги и множественными ушибами, мужчина также получил множество ушибов в области лица.