Шесть человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва на складах с пиротехникой в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, среди них водитель гендиректора компании «Пиро-Росс».

Супруга мужчины находится на месте происшествия с самого утра. Пока что женщине не удалось получить какой-либо информации, говорится в публикации. На месте происшествия продолжают работать кинологи, они занимаются поиском попавших под завалы.

В беседе с каналом очевидец добавил, что после взрыва небо озарила оранжевая вспышка. При этом запаха серы, характерного для взрыва пиротехники, не было, уточнил он. Также источник канала рассказал, что раньше в здании был столярный цех.

Ранее стало известно, что силовики допросили гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых мужчина удаляется с места происшествия вместе с оперативниками. При этом уточняется, что обвинения гендиректору предприятия предъявлены не были.

Как рассказал один из медработников, пострадавшие в результате взрыва имеют преимущественно резаные ранения и ожоги. По его словам, некоторые из них являются сотрудниками оптико-механического завода. Также в больницу поступают люди, которые оказались рядом со зданием в момент происшествия.