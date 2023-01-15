Шесть человек пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в Северной Осетии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием двух рейсовых пассажирских микроавтобусов в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. Инцидент произошел в воскресенье, 15 января, около 18:20 на автодороге Владикавказ — Алагир.

В результате ДТП четыре пассажира автомашины «Газель» и два пассажира автомашины Hyundai были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время они проходят осмотр врачей, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, микроавтобус «Газель» столкнулся с находившимися на проезжей части коровами, после чего в него врезался двигавшийся в попутном направлении Hyundai.

14 января в Якутии на Намском тракте столкнулись 10 машин. В ГИБДД отметили, что один человек обратился за медицинской помощью. Авария произошла в сложных погодных условиях — температура воздуха в Якутии опустилась до минус 50 градусов.

13 января на МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает дептранс Москвы. В ведомстве уточнили, что после аварии движение на участке 29-го км автодороги образовался затор.