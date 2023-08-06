Шесть человек пострадали при обстреле ВСУ Запорожской области ВСУ обстреляли город Днепрорудный в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек пострадали при обстреле ВСУ города Днепрорудный в Запорожской области, сообщили «Известиям» в оперштабе региона. По данным ведомства, два человека получили тяжелые травмы головы, один госпитализирован в реанимацию городской больницы. Еще четыре человека получили осколочные ранения.

В штабе отметили, что также повреждены остекление двух домов, трансформатор и несколько автомобилей.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего со стороны Киева было выпущено 12 ракет, девять из которых были сбиты системой ПВО. Погиб один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ВСУ также нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

Утром 6 августа сообщалось, что два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области. В общей сложности ВСУ выпустили по нему около 14 снарядов за сутки. Обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.