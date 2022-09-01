Шесть человек погибли при столкновении трех автомобилей в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек погибли в результате столкновения трех автомобилей в Дагестане. Инцидент произошел в Унцукульском районе республики. Еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Трагедия случилась примерно в 23:00 31 августа на 10-м километре автодороги Шамилькала — Временный. по предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Granta и ВАЗ-21093.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибли шесть человек, один человек пострадал, — говорится в сообщении.

В настоящее время уточняются личности участников автоаварии и обстоятельства происшествия. На месте работает оперативно-следственная группа.

Ранее в городе Уяр Красноярского края легковой автомобиль врезался в бетонную опору линии электропередач, перевернулся и разломился пополам. Пострадавших в результате ДТП нет.

Также в Санкт-Петербурге мигранты устроили автомобильные гонки на территории овощебазы. Одна из машин, потеряв управление, врезалась в стоящую фуру. В результате погибли трое граждан Узбекистана.