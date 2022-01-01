Шесть человек погибли при обстреле больницы Первомайска в ЛНР

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Заместитель главврача больницы в Первомайске в ЛНР Татьяна Ковалева сообщила РИА Новости о том, что в результате обстрела ВСУ лечебного учреждения погибли шесть человек. Инцидент произошел вечером 31 декабря. Среди погибших — пациенты и медицинский персонал.

Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведём разбор завалов, так что это число ещё может увеличиться, — сказала Ковалева.

По словам врача, всего было три залпа с интервалом в 30–40 минут, первый произошел около 17:00, последний — около 19:00.

Ковалева также отметила, что в результате обстрела несколько пациентов получили повторные ранения, они были срочно развезены в другие больницы. Точное число таких пострадавших Ковалева назвать затруднилась.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в новогоднюю ночь в регионе сработала система ПВО. По словам губернатора, системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты, выпущенные из РСЗО. По предварительной информации, местные жители не пострадали, заявил Гладков. Повреждения получили частные дома в селе Новая Нелидовка, а также в городе Шебекино.

В прошлый раз ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом 29 декабря. Гладков сообщал, что жители не пострадали, при этом один из фрагментов сбитого снаряда упал на развязку дороги Комсомольский — Майский, загорелась сухая трава, но ее быстро потушили.