Шесть человек отравились в столовой подмосковного отеля Шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в Истре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек отравились отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Двое из них были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

В результате происшествия пострадали шесть человек, четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение. Еще двое в настоящий момент находятся в медорганизации, подведомственной Минздраву Московской области, в состоянии средней степени тяжести, — рассказали агентству в министерстве.

Там добавили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Главк СКР по Московской области сообщил о проведении проверки по факту произошедшего. Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия. Они изъяли образцы пищи для их передачи на исследование. В ведомстве также уточнили, что медики диагностировали у пострадавших гастроэнтероколит.

Ранее сообщалось, что в тамбовском ресторане «Суши Даром» отравились 25 посетителей. Из них 23 человека были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

В городе Орске Оренбургской области в середине июля отравились йогуртом местного производства 36 детей, из которых восемь попали в больницу. В связи с этим была приостановлена деятельность Новотроицкого молокозавода и изъята из оборота его продукция.