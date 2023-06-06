Шесть человек отравились сидром в Нижегородской области

Фото: СК РФ

В Нижегородской области шесть человек отравились алкогольным напитком «Мистер Сидр», из них двое уже погибли, сообщили в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора. С целью выяснения обстоятельств произошедшего начато расследование, принимаются меры по выявлению и изъятию продукции.

Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отправления указанным пивным напитком, из них два летальных, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в регионе медики борются за жизнь нескольких человек, отравившихся суррогатным алкоголем. Он подтвердил, что есть летальные исходы, предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление этиленгликолем.

5 июня полицейские в Нижегородской области обнаружили и изъяли партию смертельно опасного алкогольного напитка на оптовом складе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее поручила изъять некачественную алкогольную продукцию. Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки «Мистера Сидра» по всей России.

По данным Telegram-канала Baza, тела двух погибших от отравления сидром нашли в Самаре. Всего в регионе жертвами «Мистера Сидра», таким образом, стали уже шесть человек.