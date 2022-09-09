Шесть автомобилей столкнулись в Барнаульской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть автомобилей попали в ДТП в Барнаульской области, сообщили NEWS.ru в МЧС по Алтайскому краю. В ведомстве отметили, что авария произошла на трассе Барнаул-Рубцовск. На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины столкновения устанавливаются.

В 14:00 сотрудники МЧС приехали по вызову на массовое ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск. На месте произошло столкновение «паровозиком» шести автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет, помощь сотрудников МЧС не потребовалась, — пояснили в МЧС.

Ранее сообщалось, что семь легковых автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, три человека пострадали. На месте ДТП перекрыто движение транспорта по трем полосам.

До этого стало известно, что на 64-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги перед Новорижским шоссе грузовой автомобиль наехал на дорожное ограждение. Движение на участке дороги после аварии было полностью восстановлено.