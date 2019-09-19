https://static.news.ru/photo/3c980b04-dae7-11e9-a6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В московском аэропорту Шереметьево заработала третья взлётно-посадочная полоса (ВПП-3). Она уже приняла первый рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга. Шереметьево стал первым аэропортом России с тремя ВПП.

Сегодня долгожданное событие для жителей Москвы и области, и для всех, кто прилетает в столицу, — цитирует «Интерфакс» министра транспорта РФ Евгения Дитриха с церемонии открытия.

Он сообщил, что ранее две полосы аэропорта работали зависимо друг от друга и нельзя было одновременно совершать взлёт и посадку. Третья ВПП позволит делать это независимо. Пропускная способность аэропорта с 60 взлётно-посадочных операций в час возрастёт до 90.

Председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко подчеркнул, что новая ВПП, а также строящийся терминал С и ряд других объектов позволят Шереметьево к 2026 году войти в топ-10 крупнейших аэропортов мира.

ВПП-3 имеет размеры 3200×60 м, что позволяет осуществлять посадку всех типов воздушных судов. Её строительство началось в 2011 году. Изначально открытие ВПП-3 намечалось в апреле 2019 года, однако несколько раз переносилось.

Как писал News.ru, железнодорожную ветку между южным и северным терминалами аэропорта Шереметьево планируют запустить к 2022 году. Ветка позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также снизить нагрузку на автодорожную сеть. Реализация проекта проводится в два этапа. Первый предполагает строительство станции Шереметьево-1 с тремя путями и двумя платформами. Его реализация даст возможность запустить поезда от южного к северному терминалу. Интервал движения составит 15 минут. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей. Их выделят РЖД.