Шеф-редактора ГТРК «Кубань» нашли мертвой в Краснодаре Шеф-редактора ГТРК «Кубань» Коновалову нашли мертвой в частном доме в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зою Коновалову нашли мертвой в частном доме в Краснодаре, сообщила редакция. У женщины остались 15-летняя дочь и совершеннолетний сын.

Умерла руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова. Нашей коллеге было 48 лет. <...> Последний год Зоя Львовна возглавляла нашу интернет-редакцию. У нее остались пятнадцатилетняя дочь и сын. Выражаем соболезнования родным и близким, — сказали в ГТРК.

Зоя Коновалова работала в Москве в пиар-организациях и печатных СМИ. С 2003 года жила на Кубани, где в разное время трудилась в «Вести.Кубань», вела эфиры на «Екатеринодаре», руководила новостной редакцией на «Первом Радио», возглавляла дирекцию «Кубань 24», была главным редактором «Живой Кубани».

Ранее Союз кинематографистов России сообщил о смерти актера Петра Черняева. Причины смерти не называются, однако в некрологе упоминается, что его «природные запасы здоровья таяли год от года, подтачиваемые кардиологическим недугом».

Актер успел сыграть в фильмах и сериалах «Адвокат», «Солдаты», «Молодой Волкодав», «Универ», «Ранетки», «След», «Глухарь» и «Глухарь-2», «Интерны», «Страна О3», «Чкалов», «Склифосовский», «Проект „Анна Николаевна“» и во многих других. Прощание с Черняевым состоялось 6 января в Николо-Архангельском крематории в Москве.