Шеф-повара подмосковного ресторана жестоко зарезали в его квартире Шеф-повара ресторана в Химках зарезали в собственной квартире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шеф-повара подмосковного ресторана зарезали в собственной квартире, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, об убийстве сообщила супруга пострадавшего.

Как стало известно каналу, 33-летнего Вадима ударили ножом в грудь в субботу днем в квартире на улице Маяковского в Химках. Когда приехали экстренные службы, мужчина был уже мертв, в коридоре и комнате обнаружили следы крови. По информации канала, правоохранители пытаются установить личность убийцы, орудие преступления — кухонный нож — изъяли.

Как пишет канал, супруги работали в кафетерии при хостеле в Химках, воспитывали семилетнего сына. Погибший также был художником-миниатюристом, он делал на заказ фигурки на тему военной истории.

Ранее житель Краснодара зарезал мужчину, потому что приревновал его к возлюбленной. Обвиняемый сдался полиции сам. Он подписал чистосердечное признание и был заключен под арест. Мужчина сам вызвал правоохранителей, приехавшие на место сотрудники обнаружили его и тело 64-летнего убитого. Краснодарец рассказал им, что приехал выяснить отношения, однако завязался конфликт, который перерос в поножовщину. Во время драки он ударил мужчину в шею, тот погиб.