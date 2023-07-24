Шеф-повар Ивлев установил рекорд, приготовив самый большой рулет из ветчины В Екатеринбурге шеф-повар Ивлев установил рекорд, приготовив самый большой рулет из ветчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар Константин Ивлев

Шеф-повар Ивлев во время кулинарного фестиваля в Екатеринбурге установил рекорд, приготовив самый большой рулет из ветчины в России. Ему помогали студенты местного кулинарного техникума, сообщает «КП — Екатеринбург». Приготовление блюда проходило на большой сцене в парке Маяковского. Итоговый вес рулета составил 41,5 кг.

В честь 300-летия Екатеринбурга мы приехали сюда, чтобы приготовить самый большой в России рулет из ветчины с сыром и уральским майонезом, весом минимум 30 кг. <...> Я уже не раз признавался в любви Екатеринбургу. Я жил здесь полтора года. Поэтому я особенно рад, что мы установили этот рекорд именно здесь, — заявил шеф-повар.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко также прибыл в Екатеринбург, чтобы зафиксировать новый рекорд. По его словам, Ивлев поставил перед собой сложную задачу. Сразу же на сцене Коненко вручил шеф-повару грамоту с установленным рекордом.

В Анапе местные жители ранее собрали самый большой бургер в России. Его готовили под открытым небом на специальной круглой платформе, чуть больше самого блюда в диаметре. В высоту бургер оказался 77 см, а вес блюда достиг 759 кг. Рекордный результат был зафиксирован экспертами. Бургер будет внесен в Книгу рекордов России.