Россиянин получил шесть лет колонии из-за лишних 5 граммов гашиша из Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нижневартовска получил шесть лет колонии строгого режима из-за щедрости владельцев итальянского наркошопа, которые прислали ему всего на пять граммов больше наркотиков, чем он заказывал, сообщает Тelegram-канал Mash. «Подарок» значительно усугубил тяжесть совершенного им противоправного деяния.

Россиянин заказал в Италии 20 граммов гашиша и был задержан при получении посылки на почте. В соответствии с законодательством ему грозило ограничение или лишение свободы на срок до трех лет за приобретение и контрабанду наркотиков в значительном размере.

Однако при взвешивании содержимого посылки оказалось, что ему прислали 25 граммов. По этой причине деяние было квалифицировано как приобретение и контрабанда наркотических веществ в крупном размере, что и привело к более суровому приговору.

Ранее сообщалось, что 59-летний москвич попытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер на борту самолета, летевшего из Венесуэлы в Россию. При вскрытии в его желудке нашли более 80 контейнеров с жидким веществом. Смерть мужчины наступила из-за передозировки.

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