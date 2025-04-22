Шантажист пойдет под суд за попытку отобрать авто у жительницы ЯНАО В Новом Уренгое осудят шантажиста за попытку отобрать машину у женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Следственного комитета РФ

В Новом Уренгое суд рассмотрит дело местного жителя, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и вымогательстве, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой СУ СКР по ЯНАО. По данным следствия, мужчина собрал личные сведения о женщине с целью отобрать у нее машину или деньги.

Требовал от женщины передать ему денежные средства в сумме 500 тысяч рублей или принадлежащий ей автомобиль стоимостью 779 тысяч рублей под угрозой распространения третьим лицам собранных сведений о личной жизни потерпевшей, — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовное дела в отношении мужчины успешно завершено. Теперь жителю Ямала вынесут соответствующий приговор.

В Саратове полиция ранее возбудила два уголовных дела по статье о вымогательстве. Двое пострадавших перевели шантажистам почти 300 тысяч рублей. Оба пытались завязать отношения с противоположным полом.