Шахта «Листвяжная» приостановила выемку угля после проверки

Фото: СДС Уголь

Кузбасская шахта «Листвяжная» приостановила выемку угля по решению Ростехнадзора, сообщил официальный представитель службы Андрей Виль в своем Telegram-канале. По его словам, причиной приостановки горных работ стало нарушение в работе системы аэрогазового контроля.

«Листвяжная» оказалась не единственной шахтой, на которую составили протокол о временном запрете деятельности, отмечает Виль. В частности, такие ограничения ввели в отношении шахты «Сибирская», сотрудник которой получил травму. Также на 90 суток приостановили горные работы на шахте имени В.И. Ленина ПАО «Южный Кузбасс». Причиной введения ограничения стал несработавший резервный вентилятор главного проветривания, что привело к заполнению шахты газом.

В период с 3 по 9 августа 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 9 протоколов о временном запрете деятельности, — уточнил Виль.

В начале июня в шахте «Октябрьская-Южная», расположенной в Ростовской области, произошел пожар с последующим обрушением горных пород. Под землей оказались заблокированы 10 горняков, позднее их удалось спасти, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются. Аналогичный случай также произошел в апреле на шахте «Распадская», где также случился пожар. В результате происшествия пострадал один человек.