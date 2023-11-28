Севший пьяным за руль чиновник публично покаялся перед земляками Югорский чиновник заявил об отставке после того, как его поймали пьяным за рулем

Фото: t.me/pv_arteev

Павел Артеев

Глава Березовского района Югры Павел Артеев, признавшийся, что садился за руль пьяным, решил сложить с себя полномочия, о чем написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что считает это решение единственно правильным и сожалеет, что подвел руководство региона.

Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового. Осознаю, что своим проступком подвел руководство региона, коллектив администрации района, всю команду. Поэтому считаю свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам, — написал чиновник.

Артеев в ночь с 24 на 25 ноября напился, сел за руль и попал в ДТП, после чего был задержан сотрудниками полиции. Позднее сам Артеев в соцсетях признался в пьяном вождении.

Жаль, что понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом. Искренне сожалею о содеянном, — написал Артеев.

В полиции подтвердили, что глава Березовского района не справился с управлением и слетел в кювет. На него составили административный протокол по статье КоАП об отказе от медосвидетельствования.