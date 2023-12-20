Севший на мель сухогруз под Анапой стал местной достопримечательностью

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сухогруз Blue Shark, три недели назад севший на мель в районе поселка Витязево под Анапой, с тех пор не может сдвинуться с места и уже стал местной достопримечательностью, сообщает ОТР. На фоне 160-метрового судна фотографируются местные жители и приезжие из соседних городов

Мы сегодня приехали из города Геленджика, чтобы посмотреть на эту достопримечательность. Очень красиво, очень захватывающе. И все же, я думаю, что спасателям удастся сделать все возможное. <...> Надеемся на лучшее, — сказала туристка Людмила Михалинчук.

Как напоминает издание, сухогруз Blue Shark под флагом Белиза застрял на мелководье 27 ноября. С тех пор морские службы пытаются спасти судно. Сейчас операцию осложняет шторм, высокие волны не дают буксирам подойти к кораблю вплотную. На его борту находится 21 человек. Команда и само судно не пострадали. В настоящее время идут попытки закинуть на сухогруз тросы, зафиксировать их и попробовать отбуксировать его катерами с расстояния в километр.

Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark, унесенный ветром из порта Тамани за 60 км и севший на мель у поселка Витязево, начали готовить к эвакуации. Владелец судна вышел на связь с руководством Краснодарского края по вопросу буксировки.