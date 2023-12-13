Простоявший две недели на мели сухогруз Blue Shark решили сдвинуть с места Севший на мель из-за шторма сухогруз Blue Shark подготовили к эвакуации

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края

Сухогруз Blue Shark, севший на мель в результате мощного ноябрьского шторма в Краснодарском крае, начали готовить к эвакуации, сообщает Telegram-канал SHOT. Владелец 160-метрового судна вышел на связь с руководством региона по вопросу буксировки судна.

По информации канала, для проведения эвакуационных мероприятий необходимо провести сложные водолазные работы и обследовать состояние дна. Для того чтобы сдвинуть судно с мелководья, также необходимо его разгрузить, на эвакуацию плавсредства может уйти несколько месяцев.

26 ноября судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для отправки в Египет. Получив штормовое предупреждение, экипаж перевел сухогруз на якорную стоянку. Около 23:00 по московскому времени сильный ветер и волна сорвали судно с якорей, после чего оно начало дрейфовать в сторону берега и село на мель. Судно унесло почти на 60 км — к поселку Витязево. По информации Росморречфлота, на борту находился 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта.

Также в Керченском проливе в конце ноября c якорей сорвались теплоходы «Иртыш ривер» (в акватории порта Кавказ) и «Сатурн-1». На первом находились 15 человек. В том же проливе сорвались с места теплоходы «Волга-4007» и «Озкан-2», позже им удалось встать на якорь.

В районе поселка Заветное выбросило баржу БН-Т-03. Она тоже сорвалась с якорей. В районе Туапсе капитан теплохода Garakac сообщал о лишней воде в балластных танках и носовой части. Работать перестали все водооткачивающие средства.