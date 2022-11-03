Севприроднадзор: выброшенные дельфины могли уйти в море навсегда

Фото: Stefan Huwiler/imageBROKER.com/Global Look Press

Выброшенные в Черное море дельфины до сих пор не найдены, заявил в беседе с NEWS.ru представитель Севприроднадзора. По его словам, это отчасти связано с плохой видимостью и туманом. Он допустил, что млекопитающие могли уйти в открытое море навсегда, отметив, что такие случаи возникают крайне редко. Поиски дельфинов продолжаются.

Дельфины пока не найдены, поиски продолжаются. Ведутся поиски в радиусе примерно 10 км в настоящий момент. Пока не нашли. Семь человек на судне, прочесывается акватория Черного моря ближе к берегу, на мелководье, где вода потеплее. Стараемся обойти все такие объекты. Море волнуется, волна большая, видимость плохая, туман. <...> Уйти (в открытое море? Конечно, могут. Но это очень сложный процесс, наука говорит об обратном, что это редчайшие случаи, — поделился собеседник издания.

Он подчеркнул: даже если дельфины, выросшие в неволе, и умеют самостоятельно добывать рыбу, куда большую опасность для них представляет нахождение в непривычных условиях, которое способно вызвать шок и стресс. Причины произошедшего представитель Севприроднадзора назвать не смог.

Пока нет такой информации. В интернете куча опубликованных телефонных разговоров с руководителем дельфинария. Следственные органы занимаются, правоохранители работают. Пока информации нет, в связи с чем это осуществлено, — поделился он.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что операция по спасению выброшенных из дельфинария афалин в Севастополе начнется в четверг, 3 ноября, рано утром. Для этого специально пригласили дрессировщицу из Коктебеля, которая изначально работала с этими дельфинами.