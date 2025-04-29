Северокорейских военных сравнили с бойцами ЧВК «Вагнер» Военный указал на сходство солдат из КНДР с бойцами ЧВК «Вагнер»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Военные из КНДР в боях под Курском были похожи на бывших бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил порталу «Новороссия» неназванный офицер, который участвует в специальной военной операции. По его словам, бойцов роднит нежелание сдаваться.

Они сродни нашим вагнеровцам, у которых было заведено носить гранату «для себя». Кстати, наши бывшие «музыканты» во время общения их сразу приняли как своих, — заявил собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область, могут задействовать и на других участках фронта. Также Песков не смог сказать, будут ли военные из Северной Кореи участвовать в параде Победы на Красной площади. Он переадресовал этот вопрос в Министерство обороны РФ.

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник сообщил, что руководство КНДР продолжит направлять военных для участия в специальной военной операции на стороне России в соответствии с договором. По его словам, в Курской области северокорейские солдаты проявили себя с лучшей стороны.