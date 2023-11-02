«Северный завоз» топлива на Чукотку выполнен на 100%

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На Чукотке закончилась топливная навигация, проводившаяся в рамках «северного завоза», сообщает ОТР. По информации издания, план по доставке в регион горючего выполнен на 100 процентов.

Как сообщает издание, последнюю партию топлива в порт Певек доставили танкеры «Арарат» и «Александр Невский». Всего на Чукотку в ходе навигации было завезено 325 тысяч тонн угля, 130 тысяч дизельного топлива, а также 24 тысячи авиационного топлива и шесть тысяч тонн бензина.

Издание уточняет, что этих объемов должно хватить для успешного функционирования предприятий и организаций региона до начала следующего периода навигации.

Ранее в Федеральной таможенной службе России рассказали, что из порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе на Северный морской путь вышли первые в этом году три сухогруза с российским коксующимся углем для Китайской народной республики. Общий объем груза составляет 117 тысяч тонн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Северный морской путь важен для России, его развитие будет идти поступательно. По словам представителя Кремля, объемы грузоперевозок по Севморпути будут наращиваться постоянно.