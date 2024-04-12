Север Петербурга погрузился во тьму «Фонтанка»: север Петербурга остался без электричества

Север Санкт-Петербурга остался без электричества, сообщает «Фонтанка». Как стало известно изданию, свет пропал от улицы Бутлерова к западной части города и от проспекта Непокоренных до проспекта Науки.

На видео темные дома от Бутлерова на запад и от Непокоренных до Науки, — сказала собеседница издания.

До этого жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга испугал ночью резкий звук, похожий на взрыв. Как сообщили очевидцы, по предварительным данным, жильцы некоторых домов жаловались на отключение электричества и воды. Причина громких звуков не уточняется. Власти не комментировали ситуацию.

Ранее в Москве станции метро «Площадь Революции» и «Курская» остались без света. В метрополитене отключились эскалаторы, а также пропала связь. Отмечается, что на станциях метро Арбатско-Покровской линии случился сбой в подаче электричества. Также электричества не было на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии. Некоторые пассажиры сообщали, что сбой произошел и на станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии.