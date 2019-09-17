https://static.news.ru/photo/7aec069a-d915-11e9-8285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

С начала нового учебного год школьники Севастополя начали изучать украинский язык. При этом дисциплина не является обязательной: её изучают по выбору.

Как сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозёров, изучение языка начинается после заявки от родителей школьников. Перед началом учебного года школы получили первые просьбы на введение уроков украинского языка.

Белозёров рассказал, что в школах уже преподают крымско-татарский язык как национальный. Он отметил, что в начале этого учебного года департамент получил несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков. В настоящее время ведётся поиск преподавателей.

По данным, которые приводились в начале 2019 года, 77% жителей Севастополя — русские, 13% — украинцы. Около 10% горожан — представители других национальностей.

Ранее News.ru писал о том, что верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер назвал языковую политику на Украине нарушением прав граждан с элементами дискриминации.