С начала нового учебного год школьники Севастополя начали изучать украинский язык. При этом дисциплина не является обязательной: её изучают по выбору.
Как сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозёров, изучение языка начинается после заявки от родителей школьников. Перед началом учебного года школы получили первые просьбы на введение уроков украинского языка.
Белозёров рассказал, что в школах уже преподают крымско-татарский язык как национальный. Он отметил, что в начале этого учебного года департамент получил несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков. В настоящее время ведётся поиск преподавателей.
По данным, которые приводились в начале 2019 года, 77% жителей Севастополя — русские, 13% — украинцы. Около 10% горожан — представители других национальностей.
Ранее News.ru писал о том, что верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер назвал языковую политику на Украине нарушением прав граждан с элементами дискриминации.