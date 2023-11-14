Севастопольская собака обожгла подушечки лап при падении беспилотника

Фото: МО Украины

Бродячая собака Мотя из Севастополя обожгла подушечки лап во время падения беспилотника, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на волонтеров. Теперь ей ищут дом, так как на улице она больше жить не может.

По информации канала, собака оказалась на улице из-за безответственных хозяев. Там она нашла себе подружку, которая погибла при падении беспилотника. Мотя отделалась небольшими травмами — обоженными подушечками. Люди, приютившие животное у себя, оставить его не могут. У них уже и так проживают три другие собаки.

Добрые люди подобрали эту собаку и взяли себе на лечение, обратились к волонтерам. <...> Ей необходим дом срочно, собака очень коммуникабельная, веселая, добрая, — рассказала волонтер.

Она уточнила, что собака может находиться только на домашнем содержании. На привязь, уточнила женщина, ее нельзя забирать ни в коем случае.

Ранее также сообщалось о пострадавшем мужчине в результате падения обломков беспилотника во дворе частного дома села Орловка. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что россиянин находится в реанимации. Врачи уточняют, что его состояние стабильное, «самое страшное уже позади». Впереди мужчину ждут выздоровление и долгая реабилитация.