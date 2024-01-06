Севастополец откусил знакомому кусок губы во время драки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Севастополя повздорил со знакомым и во время драки откусил ему кусок губы, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, злоумышленник получил 300 часов общественных работ и выплатил пострадавшему 70 тысяч рублей компенсации.

Инцидент произошел, когда мужчина с тогда еще целой губой гостил у своего товарища. В какой-то момент хозяин открыл дверь, и его пес выскочил на улицу. Хозяин поиграл с ним, а позже достал цепь, чтобы привязать питомца. Закрутив звенья на руке, хозяин, как он объяснил сам, случайно задел друга.

При этом гость разозлился и повалил друга на землю, в ответ тот зубами вцепился товарищу в губу. Гость дернулся и остался без части плоти, теперь у него на лице глубокий шрам.

Ранее жительница Москвы сообщила возлюбленному о расставании, после чего молодой человек захотел разбить ее телефон топором, но попал по пальцу девушки. Пострадавшую в состоянии шока доставили в больницу, однако медикам не удалось пришить палец обратно.

Инцидент произошел вечером 24 декабря, когда 30-летняя женщина и ее 36-летний возлюбленный решили обсудить взаимоотношения, выпивая при этом алкоголь. Девушка заявила, что молодым людям необходимо разорвать отношения, после чего мужчина схватился за топор для рубки мяса.