В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Севастополь объявлена воздушная тревога, предупредил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Причины срабатывания сирен не приводятся. Всех граждан попросили следовать правилам, указанным в памятке.

Людям, проживающим в многоквартирных домах, посоветовали закрыть все окна, отключить воду, газ и электричество. Также жителям города рекомендовали укрыться в комнатах с несущими стенами, собрать необходимые документы, мобильные телефоны и деньги.

Незадолго до этого на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Развожаев сообщил, что над морем у Севастополя в районе Любимовки была сбита ракета. В городе работали системы противовоздушной обороны. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Вместе с тем в районе Сухарной балки Черноморский флот отразил атаку воздушных целей. Губернатор Севастополя уточнил, что все службы были приведены в состояние боевой готовности. Очевидцы в свою очередь рассказывали в социальных сетях о взрывах. Никто из людей не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.