Севастопольцев призвали подготовить подвалы на случай обстрелов Губернатор Севастополя Развожаев призвал очистить подвалы от хлама на случай тревоги

Фото: t.me/razvozhaev

В бюджете Севастополя сейчас нет средств, чтобы сделать ремонты в подвалах, поэтому их сейчас необходимо хотя бы очистить от хлама, чтобы в случае тревоги люди могли в них укрыться, написал в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что также в подвальных помещениях нужно поставить лавки и стулья и сделать минимальный запас воды. Также градоначальник пояснил, что укрытием в случае обстрелов считается любое заглубленное помещение с дверьми и сухим полом, сообщает «МК в Крыму».

В случае тревоги люди должны укрываться в подвалах, подземных парковках. Укрытием считается любое заглубленное помещение, где есть двери и сухой пол, — написал Развожаев.

На всех домах в Севастополе планируется разместить таблички с данными о том, где найти ближайшее укрытие, и у кого ключи от подвалов, отметил Развожаева. Он порекомендовал горожанам заранее разузнать, есть ли в их многоквартирном доме укрытие или подземная стоянка для автотранспорта.

Развожаев ранее в своем Telegram-канале сообщил, что в Севастополе в подъездах домов установят навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. Он также проинспектировал состояние укрытий в городе. Он также выразил надежду, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется.