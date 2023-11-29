Севастопольцев предупредили о стрельбе на полигоне Губернатор Севастополя сообщил об учениях со стрельбой в районе Казачьей бухты

Фото: МО РФ

Военные проводят тренировку со стрельбой на полигоне в районе Казачьей бухты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он заверил местных жителей, что обстановка в городе спокойная.

В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения. Учения будут идти весь день, — написал Развожаев.

Такие учения в Севастополе проводятся примерно раз в месяц. Так, 6 октября Развожаев сообщал о тренировке в одной из воинских частей на Северной стороне. 24 августа губернатор также сообщал, что громкие звуки в городе связаны с учебными стрельбами в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранат.

Утром 29 ноября вице-губернатор Севастополя Евгений Горлов сообщил, что 540 домов в городе остаются без электричества из-за последствий непогоды. По его словам, аварийные работы планируется завершить около полуночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что после штормов в республике лишены электроснабжения 43 тысячи человек, их количество увеличилось в связи с повторным ухудшением погоды.

28 ноября СМИ писали, что после шторма на берег в Севастополе выбросило реактивную мину, которую обнаружил местный житель. Прибывшие на место саперы установили, что снаряд учебный и не представляет опасности.