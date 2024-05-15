Севастопольцев предупредили о неразорвавшихся суббоеприпасах Развожаев: в Севастополе рассыпаны неразорвавшиеся суббоеприпасы ATACMS

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В Севастополе рассыпались неразорвавшиеся суббоеприпасы ракеты американского производства ATACMS, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он призвал показать фотографии боеприпасов детям и не поднимать их самостоятельно.

Уважаемые севастопольцы! После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, — написал Развожаев.

По его словам, стальная оболочка суббоеприпаса M74 содержит взрывчатое вещество. При детонации образуется большое количество металлических фрагментов, радиус поражения которых составляет 15 метров.

Покажите детям эти фотографии, объясните, что ни в коем случае их нельзя поднимать! — призвал губернатор Севастополя.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха». Также ВС РФ сбили девять беспилотников над Белгородской областью, пять дронов над Курской областью. Еще три БПЛА перехвачены над Брянской областью, добавили в ведомстве.