Севастопольцам объяснили звуки стрельбы Развожаев: флот проводит тренировку со стрельбой в районе Севастополя

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Флот проводит тренировки противоподводно-диверсионной обороны со стрельбой, предупредил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он уточнил, что учения проходят вблизи Северного и Южного молов.

Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно, — сказал губернатор.

Ранее ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Задержаны пять агентов, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемые подтвердили, что сотрудничали с иностранными кураторами и готовились к терактам и диверсиям.

Один из задержанных рассказал, что куратор передал ему координаты схрона в виде духовки, где были 2,5 кг пластита, электродетонатор и радиомост. Другой уточнил, что от него требовали фотографировать российские корабли, несущие ракеты «Калибр». По словам задержанного, снимки он отправил 10–12 раз и получил за них около 26 тысяч рублей.