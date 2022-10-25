Сестры из Новосибирской области и Приморья нашли друг друга спустя 33 года

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Жительницы Новосибирской области и Приморского края узнали, что приходятся сёстрами друг другу, когда первой было 33 года, а второй — 52, сообщает «КП-Новосибирск». Издание опубликовало заметку и тем самым помогло с поисками. В настоящее время сестры, не знавшие о существовании друг друга 33 года, с нетерпением ждут долгожданной встречи.

Жительница маленького поселка Пограничный в Приморском крае Татьяна Плюта никогда не помнила отца. Все, что сохранилось, — это армейское фото из старого альбома: папа в фуражке и кителе, рядом — сослуживцы.

В свою очередь Екатерина Леготина из Барабинского района Новосибирской области до 33 лет даже не подозревала, что у неё существуют родные по отцовской линии. Родители жили вместе не очень долго, мама ничего особенного не рассказывала о нём. Дочь знала от родственников, что папа служил на Дальнем Востоке, однако о том, что там у него осталась первая семья, никто никогда ей не говорил.

Первая дочь Валентина Леготина Татьяна Плюта также даже не предполагала, что у отца появилась вторая семья в Новосибирске. С её мамой он расстался, когда она была еще маленькой. Разговоры о папе у матери с дочерью никогда не клеились.

Поиски начались с того, что я купила старшей дочери ноутбук. Тогда как раз активно развивались соцсети, и я подумала: надо попробовать найти папу. Обращалась на передачу «Жди меня», писала в группах о поиске людей. Но пост был короткий: «Ищу отца Валентина Леготина, рожден 1 декабря 1948 года». Собственно, это все, что я тогда о нем знала, — вспоминает Татьяна Плюта.

После многочисленных публикаций в соцсетях и распространения информации в СМИ Татьяну и заметили знакомые Екатерины Леготиной. Женщина сравнила даты рождения свою и отца, семейные фото с опубликованными в заметке и предположила, что ищут именно её. Удивительно, что мать попросила её не брать фамилию мужа, а сохранить себе отцовскую. Словно знала, что это поможет в жизни, поделилась своими переживаниями Екатерина.

Она написала в редакцию издания. Женщины обменялись контактами, созвонились и выяснили, что на самом деле приходятся друг другу сводными сёстрами. В настоящее время Екатерина собирается съездить к Татьяне в гости в Приморский край, увидеться, обняться после 33 лет разлуки. Последняя убеждена в том, что они с сестрой подружатся, и рада, что не отчаялась за 22 года поисков. Уже сейчас они выяснили, что у них много общего.

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