Сестра погибшего бодибилдера из Екатеринбурга назвала причину его смерти Бодибилдер Кимак из Екатеринбурга мог скончаться из-за бессимптомной болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сестра скончавшегося культуриста бодибилдера и фитнес-тренера Дмитрия Кимака Екатерина Ракитина из Екатеринбурга рассказала URA.RU, что спортсмен мог скончаться из-за протекающего бессимптомно заболевания. Также, по ее словам, от нагрузок и стресса у спортсмена могло не выдержать сердце.

Возможно, у него было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. Организм чист, никаких веществ в организме моего брата не было <...> От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце, — заметила женщина.

Дмитрий Кимак умер 3 марта, ему было 28 лет. Он стал чемпионом на соревнованиях по бодибилдингу 1 марта. На прощание с мужчиной пришли 100 человек, позже его кремировали.

Ранее немецкий футболист и тренер, автор победного гола в финале чемпионата мира 1990 года Андреас Бреме умер на 64-м году жизни. У спортсмена остановилось сердце. Бреме был доставлен вечером 19 февраля в отделение неотложной помощи клиники в Мюнхене, расположенной недалеко от его дома, но спасти мужчину не удалось. По некоторым данным, футболист был глубоко потрясен смертью бывшего наставника Франца Беккенбауэра, который ушел из жизни в начале января.

До этого стало известно о смерти блогера и игрока медиафутбольного клуба «Амкал» Никиты Куриленко. Спортсмен ушел на 32-м году жизни от рака крови. Супруга футболиста сообщила, что он до последнего надеялся на выздоровление. Онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз — спортсмену диагностировали в марте 2023 года.