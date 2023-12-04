РБК: сержант застрелил лейтенанта в Херсонской области РБК: сержант убил лейтенанта и ранил рядового из АК-74 в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РБК сообщает со ссылкой на источники в территориальном отделе полиции и управлении МВД по Херсонской области, что сержант застрелил лейтенанта в селе Князе-Григорьевка под Херсоном в ходе бытового конфликта. По данным агентства, нападавшего задержали. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как пишет РБК, сержант, занимающий должность заместителя командира одного из взводов, открыл огонь по сослуживцам из АК-74. По данным агентства, в результате стрельбы был убит командир взвода, еще один человек — рядовой — получил сквозное ранение надключичной области шеи и был госпитализирован. Военные следователи проводят по данному факту проверку.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что два сотрудника МЧС России получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. По его словам, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

До этого Алексеенко рассказал о смерти мужчины, который попал под артиллерийский обстрел ВСУ в поселке Заводовка. По его словам, еще один мирный житель получил тяжелые осколочные ранения, его доставили в больницу. Как уточнил Алексеенко, украинские войска прицельно били по жилому району.