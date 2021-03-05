Сервис участников «Цифрового прорыва» внедряют в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/750bcd06-7d9b-11eb-a6ca-96000091f725_660.jpg Фото: leadersofdigital/vk.com

Участники конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», — команда разработчиков из Екатеринбурга — создали технологию, которая повысит качество высшего образования в стране через оценку учебных программ. Летом 2020 года ребята заняли второе место на отборочном этапе конкурса.

Проектом заинтересовались представители Донского государственного технического университета, проект уже находится на стадии согласования. Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Авторы разработки — Евгения Волкова (32 года) и Евгений Нагаткин (29 лет) — работают в университете старшими преподавателями кафедры информатики, Александр Копанев (29 лет) работает программистом в УрГЭУ, студентка 4-го курса УрФУ Елизавета Неустроева (21 год) работает дизайнером и художником. Разработанный сервис поможет изменить систему образования в вузах, собирая и оценивая данные. Всю необходимую информацию и рекомендации сотрудники университета будут видеть в удобном формате на сайте и смогут быстро корректировать недочёты в случае их обнаружения.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.